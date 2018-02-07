На территории Малинского района посреди леса вблизи с. Будо-Воробьи были найдены останки убитых лосей, сообщила Государственная экологическая инспекция в Житомирской области.

«Сотрудники инспекции мгновенно отреагировали на обращение, так как вблизи указанной территории проводились рейдовые мероприятия по соблюдению норм природоохранного законодательства. Также был вызван патруль Национальной полиции», - говорится в сообщении.

В результате проведенных мероприятий в лесных угодьях обнаружены останки туш двух лосей (головы, копыта, внутренности и шкуры), которые свидетельствовали о том, что охотники наскоро разбирали туши животных.

Госинспекторы по охране окружающей природной среды Житомирской области совместно со следственно-оперативной группой Национальной полиции вышли на след злоумышленников, которые убили двух самцов лося.

По данному факту начато уголовное производство по статье 248 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконной охоте. Санкция части первой этой статьи предусматривает ответственность в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от ста шестидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничение свободы на срок до трех лет. Часть вторая этой статьи предусматривает ответственность в виде штрафа от двухсот до четырехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Лось европейский внесен в Красную книгу Украины. Изменения вступили в силу после его официального опубликования 16.01.2018 в Официальном вестнике Украины № 005. Данный приказ предусматривает установление запрета охотиться на лося европейского (Alces alces) на всей территории Украины сроком на 25 лет.

По данным Минэкологии в Украине осталось от 2 до 6 тысяч лосей. Для сравнения, в Беларуси и Польши популяция лося составляет около 30 тысяч животных.