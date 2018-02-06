Верховная Рада Украины призвала президента Польши Анджея Дуду совместно с Сеймом и Сенатом РП вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность, сообщает информационное управление Аппарата ВРУ.

Об этом говорится в постановлении № 7553 «О Заявлении Верховной Рады Украины в связи с принятием Сеймом и Сенатом Республики Польша изменений в закон об Институте национальной памяти - комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов», за которое проголосовали 242 народных депутата.

«Верховная Рада Украины с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение Сейма от 26 января и Сената Республики Польша от 1 февраля 2018 о принятии изменений в закон об Институте национальной памяти - комиссии по расследованию преступлений против польского народа и других законодательных актов, которыми вводится уголовная ответственность за отрицание «преступлений украинских националистов» и дается предвзятое и антиисторическое определение этого понятия, что открывает путь к манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций в польском обществе» – говорится в документе.

В ВР отметили, что откровенный диалог, свободный обмен мнениями и академическая свобода оказались под угрозой уголовного преследования, что является несовместимым с демократическими ценностями.

«Верховная Рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века - нацистского и коммунистического», – подчеркивается в обращении.

Украинские парламентарии считают, что принятые законодательные изменения противоречат содержанию и духу стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша, а также принципам, которые были согласованы сторонами, в том числе, в Декларации памяти и солидарности от 20 октября 2016 года. Именно в этой Декларации Верховная Рада Украины и Сейм Республики Польша отметили борьбу украинских и польских национальных сил антикоммунистического сопротивления, которые создали моральную основу для восстановления независимости наших государств. Верховная Рада Украины и Сейм Республики Польша также согласились с необходимостью активизации беспристрастных исторических исследований и «сдерживания сил, которые ведут к спорам в наших государствах».

«Мы должны помнить и передавать будущим поколениям правду о действительных, а не вырванных из общего контекста причинах, которые привели к кровопролитию между нашими народами в годы Второй мировой войны и в другие периоды нашей истории и которые имели трагические последствия для наших народов. Неоспоримым является то, что как в прошлом, так и сегодня разжигание конфликтов между традиционно дружественными украинским и польским народами лежит в интересах общих врагов нашей государственности и суверенитета, которыми были нацистский и коммунистический режим, а сегодня - российский агрессор и оккупант», – подчеркнули в ВР.

Наибольшую тревогу депутатов вызывает тот факт, что развертывание антиукраинских настроений и создание атмосферы давления и запугивания способно непосредственно повлиять на права и свободы почти миллиона украинцев, которые сегодня являются трудовыми мигрантами на территории Польши и работают ради ее экономического роста в том числе. «Эта тема представляет исключительное значение и является предметом пристального внимания для парламента Украины. Нас также беспокоят демонстративные акции уничтожения украинских памятников на территории Польши, нападения на участников религиозных торжеств, членов украинской общины Польши, запреты проведения культурных мероприятий и шовинистическая риторика», – отмечается в документе.

«Только объективная, взвешенная и объективная оценка всех исторических обстоятельств, совместное изучение фактов истории, применение персональной, а не коллективной ответственности за преступления против человечности и военные преступления, которые имели место в течение первой половины ХХ века, надлежащее уважение и равная забота по чествованию памяти всех жертв на территории обоих наших государств и искреннее христианское прощение, к которому призывал Святой Иоанн Павел II, позволят нам избежать взаимных ошибок прошлого и строить прочное и надежное стратегическое партнерство между Украиной и Польшей, что является залогом мира и безопасности во всей Европе и мире», – подчеркнули депутаты.

Также отмечается, что Верховная Рада солидарна с международным сообществом в вопросах недопущения отрицание преступления Холокоста.

ВР Украины призывает польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии двусторонних отношений.

«Призываем президента Республики Польша воспользоваться своими конституционными полномочиями и совместно с Сеймом и Сенатом Республики Польша вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность», – сказано в документе.

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти, которыми в стране запрещается пропаганда «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность принятием данного закона.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что принятие польским парламентом данного закона усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ.

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти. Также резко раскритиковал польский закон Израиль.