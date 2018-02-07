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Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что вступление в силу закона о польском Институте национальной памяти, которым предусматривается уголовная ответственность за отрицание Волынской трагедии и пропаганду «бандеровской идеологии», делает невозможным проведение исторических дискуссий на территории Польши с украинскими историками. Об этом он сказал в  комментарии 112 Украина.

«Фактически этим законом ставится точка в возможностях проведения дискуссии, по крайней мере, на территории Польши,  между историками, чтобы выявить причины, последствия и масштабы этого конфликта. Этим законом зафиксирована политическая оценка этих событий, более того, предусмотрено наказание попытки каким-то образом пересмотреть эту политическую оценку, в частности историками», - подчеркнул он.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда подписал изменения к закону о польском Институте национальной памяти, предусматривающие уголовную ответственность за отрицание Волынской трагедии и пропаганду «бандеровской идеологии». 

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти, которыми в стране запрещается пропаганда «идеологии украинских националистов». 

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенностьпринятием данного закона.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что принятие польским парламентом данного закона усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ.

Верховная Рада Украины призвала Дуду совместно с Сеймом и Сенатом РП вернуть в украинско-польские отношения взвешенность, рациональность и доброжелательность. 

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти. Также резко раскритиковал польский закон Израиль. 
ForUm

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