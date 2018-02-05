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Польша не видит оснований менять закон об Институте национальной памяти, так называемый «антибандеровский» закон, возмутивший украинское общество. Об этом заявил глава МИД Польши Яцек Чапутович в интервью изданию wSieci, сообщает РБК-Украина.

«Нет оснований для изменения этого закона. Его положения являются достаточно точными, чтобы развеять всевозможные сомнения израильской стороны», - заявил Чапутович.

Глава польского МИД подчекрунл, что законом не запрещается проводить научные исследования и использовать эту тематику в художественном пространстве. «Этот закон направлен против действий, целью которых является клевета на польское государство и польский народ как целостность. Здесь речь не идет о защите преступных действий отдельных представителей польского народа, ведь такое случалось и они должны наказываться, а о защите правды о Холокосте, с которым польское государство и народ в целом не имели ничего общего», - подчеркнул Чапутович.

Министр признал, что случаи пособничества поляков нацистам, о которых рассказал премьер-министр Израиля, имели место. Однако заявил, что участие поляков в геноциде евреев не было систематическим и организованным. Чапутович также отметил, что в отношении Украины он будет пытаться применять «другие слова», чем это делал его предшественник Витольд Ващиковский, который подчеркивал, что «Украина с Бандерой в ЕС не войдет».

«Мы должны к себе подходить с большим уважением. Однако это не означает, что Польша не будет критически относиться к украинской позиции (относительно исторических вопросов. - Ред.)», - заявил Чапутович.

Министр также напомнил, что он договорился о встрече с украинским коллегой Павлом Климкиным.

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти которым запретил в стране пропаганду «идеологии украинских националистов». 

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенность принятием данного закона.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что принятие польским парламентом данного закона усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ.

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти. Также резко раскритиковал польский закон Израиль. 
ForUm

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