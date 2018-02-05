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Правительство ФРГ раскритиковало местных политиков из партии «Альтернатива для Германии», совершивших визит оккупированный Крым. Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.

«Федеральное правительство Германии раскритиковало поездку группы местных политиков из партии AfD в оккупированный Крым и подтвердило политику непризнания незаконной аннексии», - написал он в Twitter.

 


 

 

По данным российских СМИ, в оккупированный Крым прибыла делегация немецких парламентариев из трех региональных парламентов ФРГ, среди которых депутаты от правопопулистской партии «Альтернатива для Германии». Депутаты заявили, что их не волнуют угрозы Киева запретить им въезд в Украину.
 
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