В Германии не пытаются переложить даже часть вины за массовое уничтожение евреев на соседнюю Польшу, но обзор собственной истории – единственный путь к примирению.

Так глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль прокомментировал изменения, внесенные в польский закон об Институте национальной памяти, сообщает Укринформ.

«Мы убеждены, что только тщательный обзор собственной истории может привести к примирению. Это означает, что люди, которые вынуждены были испытать невыносимые страдания Холокоста, могут говорить об этом страдании открыто и без ограничений», - заявил немецкий министр.

Он заверил поляков, что любая фальсификация истории, термин «польские концентрационные лагеря», встречает решительное осуждение в немецком обществе.

В то же время, отметил Габриэль, всесторонний анализ немецкой истории и немецкой ответственности – это «вечная моральная обязанность для немцев, с учетом преступлений, совершенных немцами и Германией в том числе и в Польше». Нет ни малейшего сомнения в том, кто несет ответственность за лагеря смерти, кто эксплуатировал и убивал миллионы европейских евреев там – это немцы. «Это организованное массовое убийство было начато нашей страной и ни кем другим, отдельно взятые коллаборационисты ничего в этом не меняют», - подчеркнул дипломат.

Габриэль рассказал, что сам в течение 15 лет организовывал и руководил молодежными групповыми поездками на мемориальные площадки бывших концентрационных лагерей в Аушвице и Майданеке. И ему было ясно, что это были немецкие концентрационные лагеря, которые не случайно были размещены в Польше, поскольку польская культура была обречена быть стертой, как и вся еврейская жизнь. «Три из более шести миллионов убитых евреев были из Польши», - напомнил политик.

«Осознание этой исторической вины является частью сегодняшней немецкой идентичности в нашем демократическом государстве и центральным консенсусом всех демократических сил в нашей стране», - заявил Габриэль. Именно поэтому, по его словам, Германия ради своих собственных интересов передает память об этих зверствах молодым поколениям и не допускает релятивизации.

Напомним, Сейм Польши 26 января, а Сенат 1 февраля приняли изменения в закон об Институте национальной памяти которым запретил в стране пропаганду «идеологии украинских националистов».

Новый закон также вводит возможность открытия уголовных производств против лиц, отрицающих совершение преступлений украинских националистов и украинских формирований, сотрудничавших с Третьим рейхом.

Президент Украины Петр Порошенко выразил обеспокоенностьпринятием данного закона.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что принятие польским парламентом данного закона усиливает односторонние стереотипы и провоцирует реакцию в ответ.

В США призвали Польшу пересмотреть закон об Институте национальной памяти. Также резко раскритиковал польский закон Израиль.