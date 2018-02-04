Российское минобороны подтвердило информацию о крушении российского штурмовика Су-25 на севере Сирии невдалеке от города Идлиб.

Эта территория контролируется сирийскими повстанцами, пилот самолета погиб, сообщает ВВС.

В то же время, как сообщает базирующийся в Великобритании Сирийский центр наблюдения за правами человека, пилот сумел катапультироваться и был взят в плен.

Самолет выполнял облет зоны деэскалации «Идлиб», говорится в сообщении военного ведомства, текст которого приводит Интерфакс.

«Летчик успел доложить о катапультировании в районе, подконтрольном боевикам Джабхат ан Нусры». При ведении боя с террористами пилот погиб», - говорится в тексте заявления.

По предварительной информации ведомства, самолет был сбит из переносного зенитного ракетного комплекса.

В минобороны также сообщили, что сейчас принимают меры по возвращению тела российского летчика.

Ответственность за сбитый российский самолет взяла на себя салафитская группировка «Хайят Тахрир аль-Шам», которую также иногда называют «Аль-Каидой в Сирии» и которая тесно сотрудничает с другими сирийскими джихадистскими группировками.

«Сирийская свободная армия» опубликовала в Twitter фотографию, на которой якобы видно тело мертвого пилота.

Агентство Рейтер сообщает, ссылаясь на одну из повстанческих группировок, что самолет был сбит над городком Хан-аль-Субль, близ города Саракеб, который уже некоторое время подвергается массированным бомбардировкам, и на него надвигаются сирийские войска и поддерживаемые Ираном вооруженные формирования.

Позже минобороны РФ сообщило, что в результате массированного удара высокоточным оружием по району Идлиба, подконтрольному «Джебхат ан-Нусре», погибло более 30 боевиков.

В минобороны России официально сообщало о гибели 41 военнослужащего за время операции в Сирии, которая началась 30 сентября 2015 года. По неофициальным данным, жертв гораздо больше, главным образом потери несли бойцы российских частных военных компаний, чье присутствие в Сирии российские власти не подтверждают.