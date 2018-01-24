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Самолет с семью погибшими гражданами Украины, которые погибли в результате террористического нападения на отель в столице Афганистана, прилетел в Украину.

Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Чудовищное террористическое нападение на отель в Кабуле унесло жизни 7 украинцев. Самолет с телами погибших уже в Украине. Горе, от которого нет лекарств... Глубокие соболезнования родным и близким», - отметил он.

Ранее тела погибших передали украинским дипломатам.

Напомним, 20 января в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк сообщил, что количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле увеличилось до 7 человек – 5 мужчин и две женщины.

В свою очередь заместитель спикера Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что среди погибших в результате нападения в Кабуле иностранцев – 9 граждан Украины.

Ответственность за нападение , в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек, взяла на себя группировка «Талибан».

Первая часть украинцев, которые пострадали от теракта 23 января прибыли в Украину. Позже в Украину прибыли остальные граждане, эвакуированные из отеля.  
ForUm

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