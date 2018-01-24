Тела семи граждан Украины, погибших во время теракта в отеле «Интерконтиненталь» в Кабуле, передали украинским дипломатам.

Траурная церемония состоялась в аэропорту Кабула. В ней приняли участие украинские и афганские дипломаты, сообщает 5 канал.

Тела передали консулу Украины в Таджикистане и Афганистане Виктору Молотку. В аэропорт привезли семь гробов. На каждом из них - фотографии погибших и украинский флаг. Самолет прилетит из столицы Афганистана в Киев.

«К сожалению, это был теракт. Его организовали террористы и их пособники. Погибли несколько наших соотечественников. Однако среди жертв есть и иностранцы. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и их странам», - отметил председатель консульского департамента МИД Афганистана Мирваиз Самади.

Напомним, 20 января в Кабуле группа вооруженных лиц проникла в отель InterContinental, где проходили две свадьбы, и открыла огонь по посетителям.

Чрезвычайный и полномочный посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк сообщил, что количество погибших граждан Украины в результате теракта в Кабуле увеличилось до 7 человек – 5 мужчин и две женщины.

В свою очередь заместитель спикера Министерства внутренних дел Афганистана Нусрат Рахими сообщил, что среди погибших в результате нападения в Кабуле иностранцев – 9 граждан Украины.

Ответственность за нападение , в результате которого погибли по меньшей мере 18 человек, взяла на себя группировка «Талибан».

Первая часть украинцев, которые пострадали от теракта 23 января прибыли в Украину.