В Парламентской ассамблее Совета Европы приняли резолюцию о защите языков нацменьшинств в Европе. При этом вопрос украинского закона об образовании, из-за которого Венгрия заявила о блокировании европейских и евроатлантических стремлений Киева, в докладе был упомянут лишь в пояснительной записке, сообщает УНИАН.



Во время обсуждения доклада «Защита и продвижение региональных языков или языков меньшинств в Европе», автором которого выступила депутат от Венгрии Роза Хоффманн (Rozsa Hoffmann, группа Европейской народной партии), Украину упомянули лишь как напоминание о дискуссии, которая прошла в октябре 2017 года на прошлой сессии.

Как известно, в Страсбурге проходит зимняя сессия ПАСЕ. В пояснительной записке, которая приложена к проекту резолюции, говорится, что новый украинский закон об образовании трактует язык, на котором говорят национальные меньшинства, как иностранный. «Это делает обязательным использование официального языка в обучении, и только некоторые предметы могут преподаваться на официальных языках Европейского Союза, начиная с пятого класса, при условиях, которые еще до сих пор не определены. Это фундаментальное концептуальное отличие: преподавание на немецком, польском, венгерском, румынском, болгарском, словацком или греческом языках оправдывается не тем, что они являются европейскими языками, а тем, что они являются родным языком меньшинств, проживающих в Украине», - отмечается в приложении. Автор доклада считает, что обязанности, взятые страной при ратификации Хартии региональных языков или языков меньшинств и Рамочной конвенции, не могут быть заменены преподаванием официальных языков Европейского Союза на определенных уровнях или при дополнительных условиях.



«Такое решение не учитывает языки меньшинств, которые не являются официальными языками Европейского Союза. Я твердо верю, что при принятии нового законодательства страна не выполнила свои международные обязательства и стандарты Совета Европы», - прописала Гоффманн.

В резолюции в целом речь идет об обеспечении развития языков меньшинств, их защите и содержится предложение создать отдельную премию для страны, которая будет это делать лучше всех. Документ был проголосован после обсуждения и поддержан большинством депутатов: «за» проголосовали 130, «против» - 10, «воздержались» 24 при общем количестве 164 депутата, которые приняли участие в голосовании.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

Министерство иностранных дел Венгрии со ссылкой на министра Петера Сийярто заявило, что Венгрия заблокировала заседание комиссии «Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)» в декабре.

Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании».