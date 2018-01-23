Международный финансист и владелец сети грантовых организаций Джордж Сорос –настоящий заказчик скандала вокруг отдыха президента Петра Порошенко на Мальдивах. Об этом политолог, директор Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич пишет в своем блоге на сайте «Корреспондент».

«За «мальдивской» информационной атакой на Порошенко явно стоит американский финансист и «филантроп» Джордж Сорос», - утверждает Хавич.

В первую очередь, Хавич обращает внимание на искусственную раскрутку скандала. По его мнению, украинские СМИ уже три года знают, что президент Петр Порошенко проводит отпуск на Мальдивах, однако только сейчас попытались сделать из этого скандал. «Обратите внимание – украинские СМИ сами признаются, что знают, как Президент третий год летает на Мальдивы. Но почему-то только три года спустя, в январе 2018-го, журналисты раздувают из этого скандал вселенского масштаба. Все просто – потому что скандал с мальдивским отдыхом Порошенко нужен ИМЕННО СЕЙЧАС. Причем все ведущие СМИ, участвующие в раскрутке истории с мальдивским отдыхом Порошенко, используют одну и ту же подачу – смакуют детали элитного отдыха с целью разжечь у простого украинца примитивную социальную зависть», - конкретизирует Хавич.

Политолог обращает внимание, что информацию об отдыхе президента «слили» через программу «Схемы», которая является совместным проектом «Радио «Свобода» и телеканала UA: Перший. Политолог поясняет, что в западных СМИ информация о том, что именно Джордж Сорос финансирует «Радио «Свобода» циркулирует с начала 90-х годов. «В открытых источниках масса информации о тесных связях Радио «Свобода» с финансистом Джорджем Соросом. Первые сведения о связях Сороса с «Радио «Свобода» появились еще в начале 90-х годов», - пишет Хавич. «Институт «Открытое общество» Джорджа Сороса играет доминирующую роль в администрировании «грантовых» средств вещания, которые изначально управлялись Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) перед тем как контроль де-факто перешел к Соросу после краха коммунизма в Европе», - цитирует политолог издание Strategic Culture.

Хавич утверждает, что именно Джордж Сорос и его структуры на самом деле руководят «Радио «Свобода». «И, соответственно, направляют его деятельность и дают команду на расследования и «слив» информации. А по опыту анализа работы СМИ добавлю, что когда вопрос касается глав государств или высших международных чиновников, то вопрос проводить / не проводить расследование принимается «на самом верху». А программу «Схемы» в данном случае (не в первый и не в последний раз) просто использовали для «слива» информации, которую по заказу Сороса собрали сотрудники отдела расследований Радио «Свобода» – часто отставные, а то и действующие сотрудники американских спецслужб», - поясняет политолог.

Хавич обращает внимание еще на одно совпадение – именно Сорос вместе с олигархом Игорем Коломойским стоят за проектом «Михомайдана» под руководством Михаила Саакашвили. Однако в скоординированных действиях против Порошенко есть еще одно важное пересечение: «участники конвенции» в лице Сороса и Коломойского стоят... и за проектом «Михомайдан» Михаила Саакашвили. Именно поэтому историю с мальдивским отдыхом Порошенко активно комментируют в своих блогах журналисты канала 1+1, принадлежащего группе «Приват», а сам экс-президент Грузии заявил, что во время этого полета президент Украины «нарушил границу». Кстати, агитационно-пропагандистскими материалами и идеологией «Движения новых сил» во главе с Саакашвили занимаются политтехнолог Сергей Гайдай и другие – те же люди, что и предыдущим проектом Коломойского – партией «Украинское объединение патриотов-УКРОП», - аргументирует политолог Олег Хавич.