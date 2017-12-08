Венецианская комиссия не поддержала претензии Венгрии к языковой статье украинского Закона «Об образовании». Соответствующее решение было принято на финальном заседания Комиссии сегодня, 8 декабря, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

«Министерство образования и науки Украины считает вывод Венецианской комиссии относительно языковой статьи Закона «Об образовании» сбалансированным и конструктивным, готово способствовать детализации ст. 7 в Законе «Об общем среднем образовании», а также соглашается с рекомендацией об увеличении переходного срока для имплементации», – говорится в сообщении.

МОН также приветствует последовательную позицию Комиссии в вопросе места и роли государственного языка в образовательном процессе. «Определяющая роль государственного языка не может подвергаться сомнению и полностью соответствует всем международно-правовым инструментам международных и региональных организаций. Мы благодарны Венецианской комиссии за подтверждение этой позиции», – подчеркнули в министерстве.

По данным Минобразования, самый главный тезис вывода заключается в том, что статья 7 является рамочной и подлежит дальнейшей детализации, в частности в Законе «Об общем среднем образовании». «Мы полностью согласны с этим утверждением. Совместно с национальными общинами МОН будет работать над дальнейшей разработкой различных подходов к обучению меньшинств, с учетом их образовательных потребностей. Основная цель - обеспечить достаточный уровень владения как на государственном, так и на родном языке», – отметили в министерстве.

«Мы также благодарны, что Комиссия приняла аргументацию украинской стороны относительно упреков, что языковая статья Закона «Об образовании» сужает права представителей национальных меньшинств. В частности, ВК подчеркнула, что вопросы содержания и объема прав относятся исключительно к компетенции Конституционного суда Украины. Ряд вопросов применения языков должен решаться специальными законами. Следовательно, обвинения со стороны Венгрии не поддержаны», – подчеркнули в МОН.

Также отмечается, что одна из важных рекомендаций Комиссии – увеличить переходной период для имплементации статьи. Так, в настоящее время Закон «Об образовании» указывает, что полноценно в силу языковая статья должна вступить в 2020 году. Министерство образования и науки Украины соглашается, что с педагогической точки зрения продолжение переходного периода является обоснованным и полностью поддержит эту рекомендацию. Комиссия также подчеркнула, что Украина должна максимально широко использовать возможности пункта 4 статьи 7, что МОН и планирует сделать.

«Украина благодарна Венецианской комиссии, что значительное количество замечаний украинской стороны были приняты, а наш запрос на подготовку анализа украинского законодательства на его соответствие существующим международно-правовым стандартам был обработано в сжатые сроки. Украина готова и в дальнейшем сотрудничать с соответствующими экспертными органами Совета Европы для развития законодательной базы в сфере обеспечения прав национальных меньшинств. Кроме того, Украина призывает партнеров-соседей к конструктивному диалогу», – сказан ов сообщении.

Также подчеркивается, что подробный отзыв на решение Венецианской комиссии будет размещен на сайте МОН после официальной публикации заключения на информационном ресурсе ВК, что ориентировочно состоится в понедельник 11 декабря.

Как известно, Венгрия одной из первых раскритиковала принятый Закон Украины «Об образовании» от 5 сентября и пригрозила, что из-за него будет блокировать все международные инициативы Украины.

10 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что новый закон Украины «Об образовании» существенно нарушает принципы Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС.

Он также заявил, что Будапешт будет дальше добиваться от Киева отзыва закона об образовании, а если этого не произойдет, то будет требовать санкций Европейского Союза против Украины.

Министерство иностранных дел Венгрии со ссылкой на министра Петера Сийярто заявило, что Венгрия заблокировала заседание комиссии «Украина - Организация Североатлантического договора (НАТО)» в декабре.

В конце сентября правительство Украины направило закон «Об образовании» на экспертизу в Венецианскую комиссию – консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы.

Сийярто после встречи с его коллегой из Украины Павлом Климкиным в Вене 7 декабря заявил, что для урегулирования ситуации с языковой нормой никакие из прав венгерского меньшинства не должны быть нарушены, а закарпатские венгры должны дать согласие на редакцию закона.