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Соломенский районный суд Киева оштрафовал директора Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артема Сытника на 1,7 тыс. гривен за непредоставление документов, запрашиваемых Национальным агентством по предотвращению коррупции (НАПК).

Об этом сообщают Українські Новини со ссылкой на пресс-секретаря суда Яну Квитченко.

«Суд признал Сытника виновным и оштрафовал на 1,7 тыс. гривен», - сказала она.

По ее словам, соответствующее решение суд принял в среду.

Решение может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

Напомним, в ноябре прошлого года НАПК вызвало директора НАБУ Артема Сытника для дачи пояснений в связи с отказом НАБУ предоставить агентству запрашиваемые документы в деле о возможном конфликте интересов Сытника.

Спустя несколько дней НАБУ вызвало на допрос директора НАПК Наталью Корчак по делу о покупке паркомест и их использовании для незадекларированных автомобилей. В мае журналисты программы «Наші гроші з Денисом Бігусом» сообщали, что обнаружили на паркоместе Корчак в столичной новостройке бизнес-класса новую машину Skoda Octavia A7, которую она якобы не указала в декларации.

10 ноября детективы НАБУ пришли к свекрови главы НАПК Корчак. Женщина пустила одного детектива, который хотел вызвать ее на допрос в качестве свидетеля. Однако, по данным НАБУ, допрос был проведен в квартире свекрови, учитывая ее возраст. Во время допроса она позвонила сыну, который запретил ей подписывать бумаги и сказал закрыть квартиру. В итоге детектив оказался запертым. Позже в квартиру приехали еще несколько детективов НАБУ и Корчак с мужем. 

Глава НАПК заявил, что свекровь закрыла сотрудника НАБУ в квартире, приняв его за мошенника.

Полиция начала уголовное производство по факту нарушения неприкосновенности жилища сотрудником НАБУ.

14 ноября руководитель департамента финансового контроля Национального агентства по предупреждению коррупции Анна Соломатина обвинила главу НАПК Наталью Корчак в фальсификациях проверок электронных деклараций.

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины начали досудебное расследование по факту возможного совершения должностными лицами НАПК, других органов власти и другими лицами в составе организованной группы действий по получению неправомерной выгоды в особо крупных размерах, соединенной с вымогательством такой выгоды за совершение действий в интересах выгододателя  и третьих лиц.
ForUm

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