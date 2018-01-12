В пятницу, 12 января, в Киеве частично ограничат движение транспорта по некоторым мостам. Об этом сообщает пресс-служба КГГА со ссылкой на КК «Киевавтодор».

В частности, ограничение будет действовать:

с 11:00 до 17:00 на Южном мостовом переходе в направлении движения с просп. Н. Бажана на Надднепрянское шоссе;

с 11:00 до 15:00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к жилому массиву Троещина;

с 15:00 до 19:00 на Московском мосту и мосту через р. Десенка в направлении движения к ст. м. «Петровка».

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с ремонтными работами.