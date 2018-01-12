Основатель Facebook Марк Цукерберг анонсировал изменения в ленте новостей социальной сети, которые поменяют приоритетность показа новостей СМИ и прочих групп. Об этом он сообщил на своей странице.

«В последнее время мы получили обратную связь от нашего сообщества, которое сообщило, что сообщения от предприятий, брендов и СМИ вытесняют личные моменты», - написал Цукерберг.

Он сказал, что за последние пару лет общественные материалы «взорвали» Facebook, что уменьшило количество новостей от друзей в ленте.

Цукерберг напомнил об исследовании, которое доказало, что общение с людьми, которые для нас важны, очень полезно для нашего благополучия, а чтение статей и просмотр видео, даже если это интересно и информативно, может принести вред.

«Исходя из этого, мы вносим существенные изменения в нашу ленту новостей. Мы сосредоточились на том, чтобы подбирать вам контент, который имеет для вас социальную важность», - пояснил Цукерберг.

«Внося эти изменения, я ожидаю, что люди будут проводить меньше времени на Facebook. Но я также рассчитываю, что это время станет более ценным», - написал основатель соцсети.

Цукерберг предположил, что если данный ход окажется правильным, то в долгосрочной перспективе он положительно скажется и на бизнесе Facebook.