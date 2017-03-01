Из существующих в Украине 17 тысяч мостов больше половины - около 9 тысяч - находятся в аварийном состоянии, сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на брифинге.

«Из существующих в Украине 17 тысяч мостов около 9 тысяч находятся в аварийном состоянии, а 4 тысячи нуждаются в немедленном ремонте. В этом году мы сможем отремонтировать только 80 мостов», - отметил министр, добавив, что таким образом внедряется программа по восстановлению украинских мостов, сообщает УНИАН.

По словам Омеляна, в этом году планируется строительство новых мостов. «В этом году мы переходим к сооружению новых мостов. В первую очередь это касается города Николаев», - отметил он.

Напомним, 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение конструкций пешеходной части Шулявского путепровода.

28 февраля движение по путепроводу частично возобновили.

По данным «Киевавтодора», аварийных мостов в Киеве нет, ограниченно годными для эксплуатации являются 10 сооружений.