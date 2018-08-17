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В Украине насчитывается около 17 тысяч мостов различного возраста и размера, из них – 4500 требуют немедленного ремонта.

Об этом сообщил советник председателя «Укравтодора» и бывший заместитель министра инфраструктуры Александр Кава, передает Громадське.

«Что касается мостов, то на дорогах общего пользования у нас есть 17 тысяч мостов, из которых 2/3 требуют капитального ремонта. А 4,5 тысячи нуждаются в очень срочном ремонте», - сказал Кава.

По его словам, среди дорог общего пользования в Украине – 95% дорог эксплуатируются сверхурочно.

«Это дороги, которые требуют капитального ремонта, но эксплуатируются из-за того, что не было достаточного финансирования, они уже с просроченными сроками ремонта», - добавил чиновник.

Напомним, 14 августа в итальянской Генуе обрушился мост, последние данные свидетельствовали о 38 погибших. Также отмечалось, что причиной обрушения могло стать ослабление несущих конструкций.

Мост Моранди был построен в 1960-х годах на западе от центра Генуи. Его длина превышает 1 км, высота - 90 м.

Среди вероятных причин обрушения моста в Генуе СМИ и эксперты называют сильный ливень во время работ по укреплению сооружения, удар молнии в опору и износ железобетонных конструкций.

Прокурор Генуи Франческо Коцца заявил, что причиной обрушения моста Моранди была человеческая ошибка.

 
ForUm

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