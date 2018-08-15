Из 6 тысяч мостов, находящихся на балансе Укравтодора, тысяча находятся в аварийном состоянии и еще 2,5 тыс. нуждаются в ремонте.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщает Укринформ.

«На балансе Укравтодора после проведенной реформы с 1 января этого года находится около 6000 мостов, из них тысяча – в аварийном состоянии и еще 2,5 тысячи требуют ремонта. Это серьезный вызов перед страной, так как эти мосты в большей степени являются стратегическими, которые объединяют не просто населенные пункты, но и целые магистральные направления в стране», - подчеркнул министр.

Также он добавил, что еще около 10 тысяч мостов находятся на балансе областей и городов.

В то же время он отметил, что в этом году предусмотрен капитальный ремонт 45 мостов в рамках программы восстановления мостовой инфраструктуры Украины. «На это будет потрачено 2,3 млрд гривен», - подчеркнул он.

В течение прошлых двух лет, отметил Омельян, отремонтировали капитальным образом более 60 мостов, 200 мостов – текущим и средним ремонтом.

По словам министра, в целом программа восстановления Украинской мостов до 2022 года предусматривает инвестиции в размере 1 млрд долларов, то есть 25 млрд гривен.

«С 1 января мы получили Дорожный фонд – это 32,5 млрд гривен исключительно на дорожную отрасль. В следующем году эта сумма будет увеличена до 75% акциза с горючего. Это будет около 50 млрд гривен. И в 2020 году 100% акциза пойдет в Дорожный фонд, что означает больше 65 млрд гривен финансирование на дороги и мосты, начиная с 2020», - подчеркнул он.

Мининфраструктуры оценивает изношенность объектов инфраструктуры страны в 90%.

Напомним, Укравтодор оценивает стоимость капитального ремонта всех дорог, которые соединяют населенные пункты по всей территории Украины, в 2 трлн гривен.

Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что 75 мостов и путепроводов Киева требуют капитального ремонта.