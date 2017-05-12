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В этом году в Украине планируется восстановление около 80 мостов. Об этом в рамках рабочей поездки в Одесскую область заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян, сообщается на его странице в Facebook.

В частности, министр осмотрел ход капитального ремонта моста по трассе Одесса-Рени возле села Паланка.

По его словам, работы по восстановлению моста должны быть завершены осенью этого года.

«Разрушенный мост принес много неудобств жителям региона, в течение полугода люди вынуждены были ездить через Белгород-Днестровский. Но буквально за несколько дней, 15 мая, будет открыта объездная дорога на время реконструкции моста, а сам мост должен быть завершен в октябре-ноябре этого года», - отметил Омелян.

Он также подчеркнул, что в этом году планируется восстановление около 80 мостов по всей Украине.
ForUm

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