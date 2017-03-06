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В Киеве нет аварийных мостов и путепроводов, однако 10 мостов имеют статус «ограничено для использования».

Об этом во время брифинга в понедельник заявил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, сообщает Укринформ.

«После ситуации с Шулявским путепроводом будет обследовано более 170 объектов и мостовых, и путепроводов на территории столицы. По состоянию на сегодня официально аварийным не признано ни одно сооружение», - сказал Бондаренко.

При этом он добавил, что 10 мостов на сегодня имеют статус «ограничено для использования». «То есть по ним запрещен проезд крупногабаритного, грузового транспорта», - пояснил он.

Напомним, 27 февраля в Киеве произошло частичное обрушение конструкций пешеходной части Шулявского путепровода. 28 февраля движение по путепроводу возобновили в ограниченном режиме.
ForUm

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