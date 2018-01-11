Специализированная антикоррупционная прокуратура установила, что к коррупционным схемам в Государственной миграционной службе причастны сотрудники Службы безопасности Украины. Об этом заявил заместитель руководителя САП Владимир Кривенко во время экспертного обсуждения вопроса провокации подкупа, передают Українські Новини.

«Мы установили, что к этой схеме (выдаче иностранцам паспортов граждан Украины) причастны сотрудники СБУ»,- сказал он.

По его словам, в связи с этим СБУ разработала комплекс контрмер, дабы противодействовать антикоррупционным органам.

Как сообщал ForUm, в ГМС заявили о задержании 29 ноября агента НАБУ при попытке передачи взятки первому заместителю председателя ГМС Дине Пимаховой.

В свою очередь в НАБУ заявили, что ГПУ и СБУ незаконно вмешались в спецоперацию Национального антикоррупционного бюро, направленную на выявление участников организованной преступной группировки в ГФС. При этом Пимахова уверяет, что не знала о проведении спецоперации НАБУ.

29 ноября Служба безопасности провела обыск в бюро. В свою очередь сотрудники ГПУ провели обыски у агента НАБУ Екатерины Сикорской.

По словам главы НАБУ Артема Сытника, они договорились с генпрокурором, что никого из детективов НАБУ задерживать не будут.

Позже НАБУ обнародовало видеозаписи с доказательствами коррупции чиновницы ГМС.