Звезды Голливуда и телевидения вышли на красную дорожку церемонии «Золотой глобус» в одежде черного цвета в знак солидарности с движением по борьбе с сексуальными домогательствами на рабочем месте.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на Reuters.

Среди номинантов церемонии, в черных нарядах появились Джессика Честейн, Лора Дерн, Натали Портман, Анжелина Джоли и многие другие.

«Мы здесь в поддержку движения Time's Up... Мы солидарны против любого злоупотребления властью», - сказала Честейн, номинированная за роль в фильме «Игра Молли».

«Речь идет о людях, которые безмолвны, и речь идет о расширении прав и возможностей», - добавила Октавия Спенсер, номинированная на премию за роль в ленте «Форма воды».

В течение недели, предшествовавшей церемонии награждения, более 300 представителей голливудской индустрии, включая актеров, режиссеров и писателей, запустили кампанию Time's Up для противостояния проблемам, связанным с сексуальными домогательствами на рабочем месте.

«Это потрясающая возможность встретиться с другом, активистом, с кем-то, кто может объединить наши голоса, потому что мы были разделены так долго ... и насколько громче и крепче наши голоса могут быть, когда мы собираемся вместе», - сказала Портман.

Дерн пришла на церемонию в черном платье без бретелек в сопровождении Моники Рамирес, соучредителем и президентом Национального союза женщин фермеров (Alianza Nacional De Campesinas), который представляет более 700 тыс. женщин, работающих в сельскохозяйственной промышленности.

«Пришло время для нас изменить ситуацию», - сказала Дерн.

Как известно, в Голливуде стартовала 75 торжественная церемония вручения кинопремии Голливудской ассоциации иностранной прессы «Золотой глобус».

Премия вручается в 25 номинациях, причем 14 определяет лучших в сфере кино, остальные 11 – на телевизионном экране.

Традиционно премия «Золотой глобус» присуждается с 1944 года по результатам голосований аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов.