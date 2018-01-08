В КПВВ «Майорское» пограничники обнаружили иностранца с крупной суммой наличных денег. Об этом сообщает Госпогранслужба.
В воскресенье, 7 января, в контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» при оформлении гражданина Грузии, следовавшего из неподконтрольной территории, пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили 140 тыс. гривен и 10 тыс. долларов. Иностранец скрыл их среди личных вещей, которые были в автомобиле.
Гражданина и обнаруженные деньги передали сотрудникам Национальной полиции.
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