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В КПВВ «Майорское» пограничники обнаружили иностранца с крупной суммой наличных денег. Об этом сообщает Госпогранслужба.

В воскресенье, 7 января, в контрольном пункте въезда-выезда «Майорское» при оформлении гражданина Грузии, следовавшего из неподконтрольной территории, пограничники Краматорского отряда совместно с работниками фискальной службы обнаружили 140 тыс. гривен и 10 тыс. долларов. Иностранец скрыл их среди личных вещей, которые были в автомобиле.

Гражданина и обнаруженные деньги передали сотрудникам Национальной полиции.
ForUm

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