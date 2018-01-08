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Российское правительство запустило сложную кампанию по воздействию на президентские выборы в Мексике.

Об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Герберт Макмастер, пишет Украинская правда со ссылкой на Reuters.

По его словам, уже есть доказательства вмешательства России в мексиканские президентские выборы, намеченные на июль.

«Мы поняли, что это действительно сложная попытка поляризовать демократические общества и сообщества, настроить их друг против друга», - сказал Макмастер в ранее известной видеозаписи от 15 декабря, которую опубликовал в Twitter репортер мексиканской ежедневной газеты Реформа.

«Вы уже действительно видели первые признаки этого в президентской кампании в Мексике», - сказал Макмастер, но не уточнил, как Россия пытается влиять на выборы.

Советник по национальной безопасности президента США Дональда Трампа добавил, что правительство США обеспокоено использованием Россией современных кибер-инструментов для пропаганды и дезинформации.

В июле Мексика выберет нового президента. Согласно опросам общественного мнения, лидером в президентской гонке является бывший мэр Мехико Андерс Мануэль Лопес Обрадор, который руководит антикоррупционной платформой.

Некоторые аналитики считают его фаворитом Кремля, учитывая освещение его деятельности в финансируемых правительством РФ СМИ, таких как Спутник и Россия сегодня, в положительном свете.

Как известно, Кремль неоднократно отрицал обвинения со стороны американских спецслужб и других о вмешательстве в иностранные выборы.

 
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