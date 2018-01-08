Голливудская ассоциация иностранной прессы «Золотой глобус» в ночь на понедельник объявила победителей 75 церемонии вручения одноименной престижной премии в 25 номинациях индустрии кинематографии, телевизионных фильмов и сериалов. Об этом сообщает Укринформ.

Некоторые картины, такие, как «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Большая маленькая ложь», «Леди Берд», «Форма воды», «Рассказ служанки» и «Удивительная мисс Майзел» были отмечены сразу несколькими наградами, в то время как другие работы, которые увидели свет в прошлом году, были менее успешными.

В номинации «Лучшая мужская роль второго плана в полнометражной ленте» жюри остановило свой выбор на Сэме Рокуэлле за роль в фильме «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

В аналогичной номинации для мини-сериалов и телефильмов лучшим актером второго плана стал Александр Скарсгард за роль в сериале «Большая маленькая ложь». Благодаря таланту перевоплощения Лоры Дерн, который она продемонстрировала в этой ленте, «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана на телевидении остался тоже за «Большой маленькой ложью». Примечательно, что за победу в этой номинации соревновалась также Шейлин Вудли из той же ленты. Поэтому не удивительно, что самую высокую оценку среди всех номинированных мини-сериалов и телефильмов получила «Большая маленькая ложь», съемки которой должны были прекратиться после первого сезона, но из-за значительной популярности были продлены еще как минимум на один.

Во время дальнейшего распределения наград среди мужчин в номинации «Лучшая мужская роль в полнометражной комедии или мюзикле» победу одержал Джеймс Франко за работу в ленте «Горе-творец». Фильм выдвигался также в номинации «Лучшая полнометражная комедия или мюзикл», однако справедливо проиграл «Леди Берд». Золотую статуэтку получила и исполнительница главной роли в этой комедии – Сирша Ронан.

В номинации «Лучшая актриса второго плана в полнометражном фильме» победительница была очевидна с самого начала, и это - Эллисон Дженни («Тоня против всех»).

Ожесточенная борьба развернулась и в номинации «Лучший комедийный или музыкальный сериал», впрочем «Золотой глобус» остался за «Удивительной миссис Майзел». Лента одержала победу также и во второй номинации, на которую выдвигалась, а именно: «Лучшая женская роль в комедийном или музыкальном сериале». Рэйчел Броснахэн блестяще сыграла свою роль и положила начало собственной коллекции наград Голливудской ассоциации иностранной прессы.

Лучшим музыкальным сопровождением признана работа композитора Александра Десплы к картине «Форма воды», а вот лучшей песней к фильму названа композиция «This Is Me» из мюзикла «Величайший шоумен».

Лучшим актером в драматическом сериале признан малоизвестный Стерлинг К.Браун, сыгравший в ленте «Это мы», а вот лучшим в телевизионной комедии или мюзикле стал Азиз Ансари за роль в картине «Мастер не на все руки».

Награду среди пяти номинированных анимационных фильмов получил фильм киностудии Walt Disney Pictures «Тайна Коко», рассказывающий о 12-летнем мальчике, который стремится стать музыкантом.

Среди лент на иностранном языке победил кинофильм «На пределе» немецкого режиссера Фатиха Акина. Стоит отметить, что эта картина вошла также в шорт-лист «Оскара-2018». Сквозная тема терроризма и радикализации делает эту картину очень злободневной.

Среди популярных драматических сериалов победу одержал «Рассказ служанки», что, очевидно, далось ему сложно, ведь в этой номинации боролись мощные сериалы: «Игра престолов», «Это мы», «Очень странные дела» и прошлогодний победитель «Корона». Примечательно, что после триумфа на «Золотом глобусе-2015», ныне «Игра престолов» уже второй раз подряд не получила ни одной статуэтки.

Обладательницей почетной награды имени Сесиля Б.Де Милля стала легендарная американская телеведущая Опра Уинфри. Эта премия вручается с 1952 года за выдающиеся заслуги в кинематографе. Ее прошлогодним лауреатом стала восьмикратная победительница «Золотого глобуса» Мэрил Стрип.

Интересными были и актерские номинации в мини-сериалах и телефильмах. Статуэтку за «Лучшую женскую роль телефильма или минисериала» получила известная Николь Кидман за перевоплощение в «Большой маленькой лжи». А соответствующую мужскую награду получил Эван МакГрегор за свою роль в «Фарго».

Традиционно серия определения победителей в самых почетных номинациях «Золотого глобуса» проходит в конце церемонии. Первую из них, за лучшую режиссуру, получил Гильермо дель Торо за картину «Форма воды». Для фильма это стало второй и последней победой на 75 «Золотом глобусе», несмотря на выдвижение в семи категориях.

Награда за лучший сценарий ушла к Мартину МакДоне, который написал «Три билборды на границе Эббинга, Миссури».

Лучшей актрисой драматического сериала названа Элизабет Мосс за ее роль в «Рассказе служанки». В то же время за лучшее исполнение роли в драматическом кинофильме «Золотой глобус» вручили американке Фрэнсис Макдорманд за блестящую работу в картине «Три билборда на границе Эббинга, Миссури».

Премия за лучшую мужскую роль в драматическом художественном фильме была вручена Гэри Олдмену, который очень убедительно сыграл Уинстона Черчилля в картине «Темные времена». Наконец, в номинации «Лучший драматический фильм» победу снова одержали «Три билборда на границе Эббинга, Миссури». Эта американская криминальная драма с элементами комедии рассказывает о попытке женщины отплатить убийцам своей дочери, которых местная полиция не смогла найти. Чтобы заставить правоохранителей действовать, она использует билборды. Стоит добавить, что за победу в этой номинации боролись картины «Дюнкерк», «Тайное досье», «Форма воды» и «Зови меня своим именем».

Таким образом, «Большая маленькая ложь» и «Три билборда на границе Эббинга, Миссури» получили по четыре награды. То есть абсолютного чемпиона, которым был «Ла-Ла Лэнд» в 2017, нынешний «Золотой глобус» не принес.

Напомним, премия «Золотой глобус» присуждается с 1944 года по результатам голосований аккредитованных при Голливуде иностранных журналистов. Она считается одной из самых престижных наград (после «Оскара») и, кроме сферы кинематографии, охватывает также телевизионные фильмы и сериалы.

75-я церемония награждения премией предшествует церемонии премии «Оскар», которая состоится 4 марта.