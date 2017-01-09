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В Лос-Анджелесе прошла 74-я церемония вручения наград кинотелевизионной премии «Золотой глобус», сообщает NBC.

Церемонию вручения наград впервые вел американский комик Джимми Фэллон, пообещавший выступить с политическими шутками, передает 112 Украина.

Первые награды получили актеры Аарон Тейлор-Джонсон (лучшая роль второго плана в фильме «Под покровом ночи»), а также Билли Боб Торнтон (лучшая мужская роль в сериале «Голиаф»).

Семь наград получила комедия «Ла-Ла-Ленд». Церемония, которую называют «основной репетицией» премии «Оскар», прошла в отеле «Беверли-Хилтон».

Фильм-мюзикл «Ла-Ла Ленд» получил премии за лучший комедийный фильм, лучшую режиссуру, сценарий, песню и музыку. Райан Гослинг и Эмма Стоун стали лучшими актерами, исполнившими мужскую и женскую роли в комедии или мюзикле.

Режиссер Дэмьен Шазелл стал самым молодым режиссером, получившим «Золотой глобус». Лучшим мультфильмом 2016 года стал «Зверополис» (студия Disney), лучшей зарубежной лентой названа драма Пола Верховена «Она».

Ранее трагикомедийный фильм-мюзикл «Ла-Ла Ленд» американского режиссера Дэмиена Шазелла был признан лучшей картиной 2016 года по версии Critic`s Choice.

Главных персонажей в музыкальном фильме сыграли Райан Гослинг и Эмма Стоун. В центре сюжета — история джазового пианиста и его возлюбленной. 

Актер Хью Лори был признан лучшим актером второго плана за свою роль в сериале «Ночной администратор».

Также сообщается, что лучшим комедийным сериалом была признана «Атланта», опередив сериалы «Вице-президент», «Очевидное», «Моцарт из Джунглей» и «Черноватый».

Премию за лучший мини-сериал получил «Народ против О.Джея Симпсона: американская история преступлений».
ForUm

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