Голливудская актриса Керри Фишер, сыгравшая принцессу Лею в киноэпопее «Звездные войны», скончалась в Лос-Анджелесе в возрасте 60 лет.
Ранее актриса была госпитализирована в медицинский центр имени Рональда Рейгана в Лос-Анджелесе после сердечного приступа, который случился во время перелета из Лондона, сообщает Би-би-си.
Фишер доставили в больницу в критическом состоянии сразу после приземления и подключили к аппарату искусственного дыхания.
Позднее сообщалось, что состояние актрисы стабилизировалось.
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