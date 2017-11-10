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Прокуратура Лос-Анджелеса анонсировала создание специального подразделения, которое будет расследовать случаи сексуальных домогательств в Голливуде, пишет Los Angeles Times.

Отмечается, что решение было принято из-за обилия соответствующих обвинений и жалоб, поступивших в правоохранительные органы за последнюю неделю, передает 112 Украина.

В подразделение войдут прокуроры с богатым опытом работы в расследовании преступлений, совершенных на сексуальной почве. Они будут обеспечивать «единый подход к рассмотрению жалоб и выдвижению обвинений».

Отмечается, что в настоящее время полиция Лос-Анджелеса проводит, в частности, расследования по факту жалоб на приставания и насилие со стороны продюсера Харви Вайнштейна, режиссера Джеймса Тобэка и актера Эда Вествика.

Напомним, в октябре десятки женщин обвинили в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. После этого аналогичные обвинения выдвинули в адрес режиссеров Джеймса Тобэка и Бретта Ратнера, а также актеров Кевина Спейси, Дастина Хоффмана и Стивена Сигала. Также актриса Кристина Коэн обвинила коллегу Эда Вествика в изнасиловании.

 
ForUm

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