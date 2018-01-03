Дочке и родителям убитой правозащитницы Ирины Ноздровской предоставят государственную охрану. Об этом договорились активисты с руководителем управления полиции Киевщины Дмитрием Ценовым.

Информацию по охране подтвердил бывший адвокат Ирины Ноздровской Анатолий Худяков, который теперь будет представлять интересы семьи погибшей, сообщает Громадське радіо.

Худяков также рассказал об угрозах, которые поступали Ирине.

«В отношении дочери был вообще совершен акт насилия - ее избили друзья Дмитрия Россошанского, который сейчас находится на мере пресечения в СИЗО. То есть, она была избита, но это было раньше - год назад ее избили. А сегодня угрозы, насколько мне было известно, и от отца Россошанского - он говорил матери, что она скоро будет хоронить вторую дочку. И угрозы были ... (это зафиксировано на видео и, думаю, что есть в общем доступе, по крайней мере, я видел на YouTube) есть угрозы от человека, который находился на заседании суда 27 декабря в Апелляционном суде Киевской области, который говорила в адрес Ирины, что она будет бояться ходить по ночам», - сказал адвокат.

Как зовут человека, который угрожал Ноздровской на судебном заседании 27 декабря, Худяков не знает. В зале суда он сидел на стороне защиты Дмитрия Россошанского. Однако, по его мнению, эти угрозы были скорее эмоциональными и не направленными на какое-то конкретное действие. «Я с Россошанским работаю уже два года, и я бы сказал, что это могло быть больше эмоционально, чем действенно. Как сказал Андрей Федур в Фейсбуке, не того уровня люди, чтобы организовать, например, это убийство. Я не исключал бы, что Россошанский - очень шикарная ширма», – отметил адвокат.

Рассказывая о заседания 27 декабря по делу о ДТП, в котором погибла сестра Ноздровской, Худяков пояснил, что на одном из заседаний Апелляционного суда защита подала ходатайство о применении акта о помиловании, но суд отложил решение этого вопроса.

«Суд апелляционной инстанции в рамках своих полномочий отменил решение суда первой инстанции и назначил новое рассмотрение в суде первой инстанции на основании существенного нарушения уголовно-процессуального закона», - сказал Худяков.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.

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Ноздровская вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Спустя два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 г. суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.