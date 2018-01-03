За минувшие сутки российско-террористические группировки 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. За прошедшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на донецком направлении», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, вблизи Авдеевки боевики нарушали перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого оккупанты применили против наших воинов минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение. На приазовье захватчики также из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутово. Кроме того, противник несколько раз из всего спектра пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.