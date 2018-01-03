также в разделеПроисшествия
В Днипре в ходе конфликта мужчина взорвал гранату 43
В зоне АТО в результате подрыва на взрывном устройстве погиб военный 286
В поезде Запорожье–Киев произошло задымление 63
В Николаеве в результате пожара в квартире погибла семейная пара 68
Сутки в зоне АТО: 7 обстрелов, ранен 1 военный 42
На Львовщине перевернулся микроавтобус, пострадали 8 человек 52
В Чернигове украли бронзовый бюст Пушкина 58
В Днипре в лесополосе нашли повешенными мужа и жену 416
В Ивано-Франковске от угарного газа погибла семья из 6 человек 81
Захвативший здание почты в Харькове отпустил женщин и детей 148
В захваченном отделении «Укрпочты» находятся 11 заложников 77
Захват заложников в Харькове может быть связан с обменом пленными 193
Полиция сообщила подробности захвата отделения «Укрпочты» в Харькове 251
В Харькове неизвестный захватил отделение «Укрпочты» 155
На Черниговщине в детсаду произошло массовое отравление 39
За сутки в зоне АТО ранены 2 военных, 1 – погиб 46
В Харькове неизвестные с молотками украли у мужчины $30 тысяч 42
Сутки в АТО: 6 обстрелов, один военный ранен 31

За минувшие сутки российско-террористические группировки 6 раз нарушили режим прекращения огня, в результате вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили легкие ранения, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Российско-оккупационные войска продолжают осуществлять обстрелы позиций сил АТО и срывать договоренности Трехсторонней контактной группы о прекращении огня на время новогодних и рождественских праздников. За прошедшие сутки вся вражеская огневая активность фиксировалась на донецком направлении», – говорится в сообщении.

Так, по данным штаба, вблизи Авдеевки боевики нарушали перемирие из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе Верхнеторецкого оккупанты применили против наших воинов минометы калибра 82-мм и пехотное вооружение. На приазовье захватчики также из 82-мм минометов, вооружения БМП, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия вели огонь по украинским защитникам на подступах к Гнутово. Кроме того, противник несколько раз из всего спектра пехотного вооружения обстреливал оборонительные укрепления сил АТО вокруг Водяного.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

33
Теги