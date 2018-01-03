также в разделеЭкономика
АЗС снова повысили цены на топливо 44
Опубликованы фото и видео украинского ракетного комплекса «Гром-2» 120
Порошенко: В 2018 году военный бюджет составит рекордные 86 миллиардов 49
Financial Times признала Украину лидером по улучшению делового климата 139
Остаток средств на счете Госказначейства сократился в 10 раз 84
В Украине увеличена минимальная зарплата 136
Президент подписал изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы 52
ЕБРР предоставит «Укрзализныце» €150 миллионов кредита 52
Украинцы задолжали в ноябре за коммуналку 9,6 миллиарда 41
Bloomberg: В 2017 году акции украинских компаний стали самыми прибыльными 41
Курс гривни по отношению к доллару за год упал на 5% 45
Профицит платежного баланса вырос до 2,6 миллиарда 40
Украина вводит на 5 лет антидемпинговую пошлину на арматуру и катанку из РФ 46
Установленный сегодня курс гривни будет действовать до 3 января 114
С 1 января в Украине подорожает электричество 184
НКРЭКУ: «Рекомендованный платеж» за газ - не обязательнй 104
Минсоцполитики планирует перейти на монетизацию льгот в 2018 году 60
НКРЭКУ увеличила тарифы для ГЭС и ГАЭС «Энергоатома» 41

Ограничения на безналоговую пересылку товаров из-за границы, предусматривающие уплату налога на добавленную стоимость (20%), пошлину (10%) и акциз при получении более трех посылок в месяц суммарной стоимостью более 150 евро, начнут действовать с 1 января 2019 года. 

Об этом говорится в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, опубликованном в газете «Голос Украины», сообщает УНИАН.

В то же время, ограничение на безналоговый ввоз товаров в багаже в размере 150 евро при въезде в Украину начало действовать с 1 января 2018 года. При въезде в страну через аэропорт ограничение составляет 1000 евро.

При этом в случае въезда в страну чаще, чем один раз в 72 часа, ограничение на безналоговый ввоз товаров составит 50 евро.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла законопроект №6776-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Изменениями вводятся дополнительные ограничения на беспошлинный ввоз товаров из-за границы.

31 декабря 2017 года документ подписал Президент.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

55
Теги