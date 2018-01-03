Ограничения на безналоговую пересылку товаров из-за границы, предусматривающие уплату налога на добавленную стоимость (20%), пошлину (10%) и акциз при получении более трех посылок в месяц суммарной стоимостью более 150 евро, начнут действовать с 1 января 2019 года.



Об этом говорится в законе о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений в 2018 году, опубликованном в газете «Голос Украины», сообщает УНИАН.

В то же время, ограничение на безналоговый ввоз товаров в багаже в размере 150 евро при въезде в Украину начало действовать с 1 января 2018 года. При въезде в страну через аэропорт ограничение составляет 1000 евро.

При этом в случае въезда в страну чаще, чем один раз в 72 часа, ограничение на безналоговый ввоз товаров составит 50 евро.

Напомним, 7 декабря Верховная Рада приняла законопроект №6776-д о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины.

Изменениями вводятся дополнительные ограничения на беспошлинный ввоз товаров из-за границы.

31 декабря 2017 года документ подписал Президент.