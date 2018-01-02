Председатель Национальной полиции Сергей Князев взял под личный контроль проведение мероприятий по раскрытию убийства юриста Ирины Ноздровской. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин.



«Проведение необходимых мероприятий по раскрытию убийства Ирины Ноздровской взято под личный контроль председателем Нацполиции Сергеем Князевым и на соответствующий контроль Министром внутренних дел», – отметил он.

Аброськин подчеркнул, что результаты проведения оперативно-розыскных и следственных действий до вынесения приговора суда не требуют оглашения и обсуждения. «В настоящее время идут активные оперативно-розыскные мероприятия с целью установления обстоятельств совершенного убийства и лица или лиц, его совершивших. Создана оперативно-следственная группа, в состав которой вошли сотрудники Главного следственного управления и Департамента уголовного розыска Нацполиции», – сообщил он.

«Для раскрытия преступления полиция использует все возможные инструменты, предоставленные «самым гуманным к преступникам» законодательством Украины», – подытожил Аброськин.

Напомним, близкие Ирины Ноздровской сообщили о ее исчезновении 29 декабря 2017 года. Она пропала на пути из Киева в с. Демидов Вышгородского района.

1 января 2018 года под Киевом нашли тело Ноздровской. Полиция считает это убийство умышленным.

Полиция вызвала на допрос бывшего жениха убитой првозащитницы Виталия Сергеева, однако он отказался дать показания.

Она вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский - племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

Спустя два года после ДТП Ирина смогла добиться наказания для Россошанского. В конце мая 2017 г. суд приговорил его к 7 годам лишения свободы, однако 27 декабря он едва не вышел из-под стражи: в Апелляционном суде Киевской области адвокат пытался обжаловать приговор и подвести своего клиента под амнистию, используя нарушения, допущенные судом первой инстанции. Как утверждали родственники Ирины, она постоянно получала угрозы от Россошанского.