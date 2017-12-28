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На острове Суматра на севере Индонезии зафиксировано новое мощное извержение вулкана Синабунг. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Channel NewsAsia.

Основное извержение, по данным Центра вулканологии и смягчения геологических опасностей, на который ссылается источник, произошло около 15:00 по местному времени и продолжалось 8 минут. После этого горячие облака, газ и золы опустились почти на 5 км вниз по склонам.

«Дым и вулканический пепел из кратера извергаются, и пепел падает на несколько деревень вокруг горы Синабунг», - говорится в сообщении.

Местные власти объявили о высшем уровне опасности в регионе из-за превышения содержания в воздухе в несколько раз опасных веществ.

Информации о пострадавших нет.

Напомним, вулкан Синабург в 2010-ом начал извергать клубы дыма и лавы после 400-летней «спячки». С тех пор извержения происходят регулярно. В частности, в мае 2016 года в результате очередной природной стихии погибли 7 человек. 

 
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