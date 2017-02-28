На острове Сицилия (Италия) проснулся вулкан Этна. Об этом сообщил в понедельник вечером Национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

По словам очевидцев, извержение лавы происходит из юго-восточного кратера вулкана. Извержение сопровождается взрывами и выбросом вулканических бомб. По сообщениям местных СМИ, фонтаны раскаленной лавы можно наблюдать не только из города Катания, находящегося у подножия Этны, но и из ряда других, более отдаленных от вулкана населенных пунктов, в частности, из Таормины, сообщают Украинские новости.

В сети появилось видео извержения проснувшегося вулкана.

По мнению экспертов, нынешнее извержение Этны не представляет угрозы ни для людей, ни для материальных объектов. Международный аэропорт Фонтанаросса близ Катании, работу которого порой серьезно осложняют мощные выбросы вулканического пепла при извержениях Этны, на сей раз работает в штатном режиме, ни один авиарейс не отложен и не отменен.