Министерство социальной политики предлагает выплатить освобожденным 27 декабря из плена контролируемых Россией боевиков 73 украинцам по 100 тысяч гривен. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

«Мы предлагаем выплатить по 100 тысяч гривен», - сказал Рева, сообщает УНИАН.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.