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Министерство социальной политики предлагает выплатить освобожденным 27 декабря из плена контролируемых Россией боевиков 73 украинцам по 100 тысяч гривен. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева.

«Мы предлагаем выплатить по 100 тысяч гривен», - сказал Рева, сообщает УНИАН.

Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.

 
ForUm

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