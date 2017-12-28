Министерство социальной политики предлагает выплатить освобожденным 27 декабря из плена контролируемых Россией боевиков 73 украинцам по 100 тысяч гривен. Об этом в ходе пресс-конференции сообщил министр социальной политики Андрей Рева.
«Мы предлагаем выплатить по 100 тысяч гривен», - сказал Рева, сообщает УНИАН.
Напомним, 27 декабря состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.
Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.
Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек.
По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.
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