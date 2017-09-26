В связи с активизацией вулкана Агунг (район Карангасем, провинция Бали, Индонезия) МИД рекомендует гражданам Украины, которые находятся или планируют посетить восточную часть острова Бали, где наблюдается сейсмическая и вулканическая опасность, воздерживаться от приближения к указанному объекту на расстояние менее 12 км, проявлять повышенное внимание и осторожность во время пребывания в этом районе, внимательно следить за сообщениями компетентных органов и местных служб по развитию ситуации, в том числе – в отношении ее влияния на расписание движения авиационного транспорта. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации гражданам Украины необходимо безотлагательно обращаться в Посольство Украины в Республике Индонезия на телефон «горячей линии» + 62-8788-489-0918, электронную почту [email protected], или на круглосуточную «горячую линию» МИД Украины: +38 044 238 16 57, электронная почта [email protected]