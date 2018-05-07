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На Гавайских островах из-за извержения вулкана Килауэа, вызвавшего землетрясение и потоки лавы, в поселении Лейлани-Эстейтс было разрушено около 30 домов.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на Reuters, были эвакуированы более 1700 человек. Отмечается, что из трещин в земле постоянно извергается лава и выходит ядовитый газ.

Лава уже распространилась на 36 тыс. кв. м, хотя ее скорость является медленной. Пока нет прогнозов, когда может прекратиться извержение.

«В системе еще есть магма. Пока она там есть, извержение будет продолжаться», - заявил вулканолог геологической службы США Венди Стовалл.

Напомним, 4 мая в районе вулкана Килауэа произошло крупнейшее за последние 43 года землетрясение на Гавайях. 

Килауэа расположен на склоне вулкана Мауна-Лоа, который находится выше и имеет высоту 1247 метров над уровнем моря. Однако, если учесть, что он находится на дне Тихого океана, то высота Килауэа составляет около 6800 метров.

Вулкан в истории наблюдений извергался множество раз. Первое задокументированное крупное извержение произошло в 1790 году, последнее по времени извержение началось 3 января 1983. В фазу новой интенсивной активности вулкан вступил 6 марта 2011.

Гавайская обсерватория предупредила о его новом извержении в апреле этого года.

 
ForUm

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