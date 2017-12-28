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В четверг, 28 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 28,13/28,17 грн/долл., что на 18 копеек ниже уровня открытия торгов.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 14:00 установился на уровне 28,0602 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 480 сделок на сумму 245,90 млн долл, сообщает УНИАН.

В среду, 27 декабря, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке к середине торгов установились на уровне 27,95/27,98 грн/долл. 
ForUm

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