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Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что на новогодние праздники власти Украины попытаются его депортировать.

Об этом он сказал в Апелляционном суде, где рассматривали жалобу на арест его соратника Сивериона Дангадзе, сообщает УНИАН.

«Они планируют меня депортировать или экстрадировать в Грузию, это однозначно так... Но мы будем сражаться до конца...», - заявил Саакашвили.

Ранее Саакашвили объявил перерыв в массовых протестах на период новогодних праздников.
Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

ГПУ намерена обжаловать это решение суда. 
ForUm

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