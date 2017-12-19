Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили заявил, что на новогодние праздники власти Украины попытаются его депортировать.
Об этом он сказал в Апелляционном суде, где рассматривали жалобу на арест его соратника Сивериона Дангадзе, сообщает УНИАН.
«Они планируют меня депортировать или экстрадировать в Грузию, это однозначно так... Но мы будем сражаться до конца...», - заявил Саакашвили.
Ранее Саакашвили объявил перерыв в массовых протестах на период новогодних праздников.
Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.
Его поместили в изолятор временного содержания СБУ на Аскольдовом переулке.
Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).
В связи с арестом Саакшвили объявил голодовку.
11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.
ГПУ намерена обжаловать это решение суда.
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