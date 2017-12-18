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Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили объявил мораторий на проведение маршей и митингов из-за вчерашних столкновений возле Октябрьского дворца.

Об этом в эфире телеканала ZIK рассказал член политсовета партии Иван Лозовой.

«Еще вчера вечером «Рух нових сил» выступил с заявлением, где осудил всех провокаторов, которые прибегли к насилию. Это четкая и однозначная позиция и нашего лидера, и нашей политической силы. То, что общество находится в состоянии пороховой бочки, это не наша вина», - заявил он.

Лозовой отметил, что это не означает, что «Рух нових сил» собирается прекращать свои оппозиционные акции.

Как сообщал ForUm, 17 декабря в Киеве сторонники экс-главы Одесской ОГА, лидера партии «Рух нових сил» Михаила Саакашвили провели очередной марш за импичмент.

После призыва Саакашвили организовать штаб в здании Октябрьского дворца  участники акции предприняли попытку взять его штурмом. Митингующие сломали двери дворца и заняли холл.

После столкновений с правоохранителями Саакашвили призвал участников акции отойти от Октябрьского дворца на Майдан Незалежности. Большая часть из них ушла сразу, а некоторые оставались возле дворца еще около часа.

В результате столкновений пострадали 60 нацгвардейцев, 15 из них – госпитализированы.

По факту штурма дворца следователи начали два уголовных производства.

Позже в полиции сообщили, что открыто третье уголовное производство по ст. 343 (Вмешательство в деятельность работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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