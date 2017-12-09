Задержанный экс-глава Одесской ОГА, лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили заявил о начале голодовки. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает 112 Украина.

По словам адвоката, в случае, если суд изберет меру пресечения Саакашвили в виде 60 суток ареста, он «еще более жестко будет продолжать голодовку».

Также Чернолуцкий добавил, что политик будет отказываться от любого принудительного питания.

По его словам, состояние Саакашвили удовлетворительное, правда, у политика высокое давление, поэтому к нему приходили медики.

Напомним, в пятницу, 8 декабря, вечером правоохранители обнаружили местонахождение Саакашвили и задержали его.