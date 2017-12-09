также в разделеПолитика
Саакашвили задержан 76
Климкин с Лавровым обсудили предложение Медведчука 49
Волкер: Миротворцев на Донбассе не будет без согласия России 132
Япония обеспокоена конфликтом между НАБУ и ГПУ 46
Журналисты засекли, как Мартыненко и Розенблат ходят в АП 34
Порошенко: Ситуация с Саакашвили недостойна международного внимания 93
МИД озвучил позицию Украины по статусу Иерусалима 116
Порошенко обещает защитить антикоррупционеров от политического вмешательства 37
Суд рассматривает законность назначения Сытника 79
Лавров: США хотят ввести на Донбасс «ооновскую администрацию» 66
Климкин: Количество венгров на Закарпатье уменьшается 70
Лагард договорилась с Порошенко о сохранении независимости НАБУ 55
Рабинович: Европа может забирать виллы и яхты наших миллиардеров-взяточников в счет долгов Украины 111
Порошенко обсудил с директором МВФ создание антикоррупционного суда 37
Климкин обсудил с Лавровым обмен пленными 194
Нардепы подняли себе зарплату 244
Венгрия призвала направить на Закарпатье миссию ОБСЕ 86
ВР разрешила Президенту назначать новых членов НКРЭКУ 36

Задержанный экс-глава Одесской ОГА, лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили заявил о начале голодовки. Об этом сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий, передает 112 Украина.

По словам адвоката, в случае, если суд изберет меру пресечения Саакашвили в виде 60 суток ареста, он «еще более жестко будет продолжать голодовку».

Также Чернолуцкий добавил, что политик будет отказываться от любого принудительного питания.

По его словам, состояние Саакашвили удовлетворительное, правда, у политика высокое давление, поэтому к нему приходили медики.  

Напомним, в пятницу, 8 декабря, вечером правоохранители обнаружили местонахождение Саакашвили и задержали его.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

35
Теги