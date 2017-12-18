С 19 декабря входящие в состав Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон на Донбассе (СЦКК) российские офицеры покинут территорию Украины. МИД Украины расценивает этот шаг как очередную провокацию. Украинская сторона продолжит работу в Совместном центре, однако будет вынуждена вывести своих наблюдателей с оккупированной территории.

По данным разведки, завтра, 19 декабря, противник может прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения антитеррористической операции.

Около 17:00 российско-оккупационные войска из населенного пункта Горловка обстреляли из реактивных систем залпового огня Новолуганское. Пострадали 4 человека: две женщины и двое мужчин.

В Киеве выпало около 30% месячной нормы осадков. Во вторник, 19 декабря, в Киеве ожидается ночью сильный снег, днем ​​– умеренный, ночью и утром порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица.

В результате обстрела боевиками позиций «Грузинского легиона» на светлодарской дуге ранены 8 бойцов.

Лидер партии «Рух нових сил» Михаил Саакашвили пришел в Генеральную прокуратуру по вызову, но показаний не дал.

Под Николаевом полиция расстреляла мужчину, угнавшего патрульную машину.

Правительство Украины должно откорректировать значение цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня импортного паритета, что будет способствовать развитию свободного рынка газа и стимулировать потребителей к экономному потреблению энергоносителей.

Представители ОРДЛО внесли дополнительные имена в списки лиц на обмен пленными, что усложняет определение даты обмена и ведет к срыву процесса, сообщила представитель Украины, первый вице-спикер Ирина Геращенко.

Фундаментальных причин для девальвации украинской гривни на сегодня нет, и текущая волатильность валютного рынка обусловлена сезонными и психологическими факторами, заявили в НБУ.

В результате столкновений возле Октябрьского дворца в Киеве пострадали 60 нацгвардейцев, 15 из них – госпитализированы.

За минувшие сутки российско-террористические войска 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрелов трое украинских военнослужащих погибли.