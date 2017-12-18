В течение понедельника, 18 декабря, в Киеве выпало около 30% месячной нормы осадков. Об этом сообщил заместитель директора Украинского гидрометеорологического центра Анатолий Прокопенко, передает УНН.

«Если говорить о количестве осадков, выпавших в течение сегодняшнего дня в Киеве, утром до 16:00 выпало 14 миллиметров осадков. Для декабря по Киеву среднее количество осадков – 49 миллиметров. Это выпало около 30% месячной нормы. Еще в течение ночи может выпасти 10 миллиметров, потому что в Киеве продолжит идти снег», - сказал он.

Прокопенко добавил, что больше всего снега выпало в северных и центральных областях.

«Это Винницкая, Киевская, Черниговская, частично Черкасская, Кировоградская, Одесская и Николаевская области», - отметил он.

Напомним, с 6:00 до 12:00 18 декабря из-за снегопада был ограничен въезд крупногабаритного транспорта в Киев.

По данным синоптиков, во вторник, 19 декабря, в Киеве ожидается ночью сильный снег, днем ​​– умеренный, ночью и утром порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица.