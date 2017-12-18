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Сегодня, 18 декабря, около 17:00, российско-оккупационные войска из населенного пункта Горловка обстреляли из реактивных систем залпового огня Новолуганское, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения и разрушения жилых зданий в Новолуганском. Количество жертв и масштабы разрушений устанавливаются», - говорится в сообщении.

Принимаются неотложные меры по эвакуации местных жителей и локализации пожаров, возникших в результате обстрелов.

Как сообщал ForUm, по данным украинской разведки, завтра, 19 декабря, из-за заявления Минобороны РФ о намерении отозвать российских офицеров из СЦКК противник может прибегнуть к агрессивным наступательным действиям по всей линии соприкосновения района проведения антитеррористической операции.

 
ForUm

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