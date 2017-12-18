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В результате обстрела в поселке Новолуганское пострадали две женщины и двое мужчин, сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский

«Пострадало 4 человека: две женщины и двое мужчин. Им оказывают помощь в Бахмутской и Светлодарской больницах. Один человек пострадал сильно – его пока оперируют», - написал он в Facebook.

По состоянию на 18:35 выявлено 8 домов с прямым попаданием снарядов: 3 из них сгорело, 2 потушили, 1 пытаются потушить.  

По словам Жебривского, есть вероятность второго удар по поселку. Люди предупреждены и находятся в укрытии.

Позже поступила информация о повреждения 20 домов и общежития, также обнаружили повреждения крыши в здании детского сада. В поселке перебиты линии электроснабжения.

На месте происшествия развернут оперативный штаб.

Напомним, 18 декабря около 17:00 российско-оккупационные войска из населенного пункта Горловка обстреляли из реактивных систем залпового огня Новолуганское.

 
ForUm

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