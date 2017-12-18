Во вторник, 19 декабря, в Киеве ожидается ночью сильный снег, днем ​​– умеренный, ночью и утром порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.

Завтра синоптики прогнозируют облачную погоду, ветер северо-западный. Температура в течение суток 2-4 °C мороза. В среду, 20 декабря, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица.

Учитывая погодные условия, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует придерживаться советов в случае возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города.

