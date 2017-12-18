также в разделеСтолица
Кличко уволил первого замглавы КГГА
Депутата, скрывшего покупку авто за почти миллион, оштрафовали на 1,7 тысячи 11
Подарок ко Дню Николая: В Киеве чиновник нашел на машине гранату 36
В Киеве побит 136-летний температурный рекорд 141
Общественный транспорт в Киеве курсирует с отклонением от графика 69
Кличко ночью проверил, как убирают снег в Киеве 79
Сегодня родители могут не отправлять детей в школы и детсады 209
Завтра центр Киева перекроют для транспорта 57
На Новый год столичный транспорт будет работать на 3 часа дольше 28
В Киеве снова осквернили менору 64
Грузовикам разрешили въезд в Киев 37
Из-за снегопада часть рейсов из аэропорта «Киев» перенесли в «Борисполь» 42
В Киеве в пункте приема вторсырья прогремел взрыв, есть пострадавшие 62
Из-за снегопада Киев закрыли для грузовиков 92
На Киев надвигается снегопад, въезд грузовиков в город будет ограничен 250
В Киеве маршрутка столкнулась с автомобилем, есть пострадавшие 45
В центре Киева сотрудники пиццерии избили посетителей 281
Во всем наземном транспорте Киева появится бесплатный Wi-Fi 95

Во вторник, 19 декабря, в Киеве ожидается ночью сильный снег, днем ​​– умеренный, ночью и утром порывы ветра 15-18 м/с, метель, на дорогах гололедица. Об этом сообщает КГГА со ссылкой на Украинский Гидрометцентр.

Завтра синоптики прогнозируют облачную погоду, ветер северо-западный. Температура в течение суток 2-4 °C мороза. В среду, 20 декабря, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями, небольшой снег, на дорогах гололедица.

Учитывая погодные условия, управление по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА рекомендует придерживаться советов в случае возникновения гололеда на дорогах и пешеходных зонах города.
 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

45
Теги