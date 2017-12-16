Администрация президента США Дональда Трампа выдвинула новые требования для 38 стран с безвизовым режимом с США.

Эти страны отныне должны использовать данные о контртеррористических операциях США для проверки своих граждан, которые въезжают в другие государства. Раньше это делали другие страны, но теперь обязали и тех, что имеют безвизовый режим, сообщает Укринформ.

Также руководство Соединенных Штатов обязало проводить информационные кампании о последствиях превышения срока пребывания в США в отношении тех стран, чьи граждане чаще всего этим злоупотребляют. Среди них - Греция, Венгрия, Португалия и Сан-Марино.

В частности, граждане этих стран, которые превысили возможный срок пребывания в США, в будущем могут быть лишены права без визы ездить в Соединенные Штаты.

Также страна начнет оценивать государства с безвизом относительно гарантий антитеррористических проверок. США хотят убедиться, что работники аэропортов этих стран должным образом предотвращают угрозу терактов.