США настаивают, чтобы при реализации Минских соглашений и обсуждении миротворческой миссии в Донбассе гибридная российская армия прекратила огонь: только в этом случае возможен старт политического процесса. Об этом пишет пресс-служба Госдепа США по итогам встречи спецпредставителя ведомства по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым в Белграде.

«Несмотря на то, что США и РФ имеют различные концепции о том, как достичь мира, совместная работа в этом направлении будет продолжена... Есть необходимость сочетать политические меры с мерами в сфере безопасности», - заявили в Госдепе, сообщает LIGA.net.

Вашингтон также отметил, что обе стороны «проанализируют высказанные в ходе встречи мнения и обдумают дальнейшие пути решения этой задачи».

Напомним, Сурков по итогам встречи с Волкером назвал большую часть предложений США к проекту резолюции РФ о миссии ООН на Донбассе неприемлемыми.