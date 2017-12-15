Глава Службы государственной безопасности Грузии Вахтанг Гомелаури ведет секретные переговоры с украинской стороной о выдаче Михаила Саакашвили в Беларуси.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на телеканал Рустави 2.

Согласно сообщению, Гомелаури проводит встречи с украинскими правительственными чиновниками.

Служба государственной безопасности Грузии подтвердила информацию только о визите Гомелаури в Беларусь.

«Украинские и грузинские власти готовятся к выдаче Саакашвили, и цель визита Гомелаури – обсудить детали касательно третьего президента Грузии», - говорится в сообщении.

Напомним, 8 декабря вечером правоохранители задержали Саакашвили в квартире бывшего главы Главного управления Нацполиции Луганской области Юрия Покиньбороды.

Политику инкриминируют нарушение по ч 1. статьи 256 (Содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности).

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Саакашвили за деньги соратников экс-президента Виктора Януковича финансировал акции протеста для захвата власти в Украине. Дангадзе подозревают в причастности к организации этой схемы финансирования.

6 декабря Дангадзе арестовали на 60 суток без альтернативы внесения залога.

Сам Саакашвили заявил, что его не финансируют олигархи и Россия.

11 декабря Печерский районный суд города Киева отказал в мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста Саакашвили.

ГПУ намерена обжаловать это решение суда.