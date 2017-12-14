Послы стран «Большой семерки» в Украине выразили свою поддержку Национальному антикоррупционному бюро Украины, сообщается на сайте посольства Италии.

«Послы G7 продолжают поддерживать НАБУ. Независимые антикоррупционные институты имеют жизненно важное значение для усилий, доверия и будущего как современного, процветающего и демократического государства», – сказано в сообщении.

Как сообщал ForUm, генеральный прокурор Юрий Луценко обвинил главу Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в незаконной деятельности ФБР США на территории Украины. Луценко считает, что агенты Национального антикоррупционного бюро пользуются контрабандной аппаратурой и работают нелегально.

В НАБУ заявили, что, разглашая сведения о негласных сотрудниках НАБУ, Генпрокуратура и СБУ сознательно подвергли сотрудников Бюро опасности и сорвали несколько спецопераций под прикрытием.

При этом Луценко утверждает, что между ГПУ и НАБУ нет войны.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард заявила, что договорилась с Президентом Украины Петром Порошенко о необходимости сохранения независимости и повышения оперативного потенциала Национального антикоррупционного бюро и Специальной антикоррупционной прокуратуры.